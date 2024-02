Jair Renan Bolsonaro é intimado a quitar dívida de R$ 360 mil e pode ter contas bloqueadas

Apoie o 247

247 - Jair Renan Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro (PL), foi intimado a pagar uma dívida de R$ 360 mil referente a um empréstimo contraído por meio de sua antiga empresa junto a uma instituição financeira, segundo o jornal O Globo. O processo judicial determina que o pagamento seja efetuado em até três dias úteis, sob pena de bloqueio de suas contas bancárias. Jair Renan encontra-se no centro de um embate judicial após ser indiciado pela Polícia Civil do Distrito Federal por uma série de crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso. A polícia o acusa de ter utilizado informações falsas da empresa RB Eventos e Mídia, da qual era proprietário, para obter um empréstimo bancário não quitado.

A RB Eventos e Mídia encerrou suas atividades pouco mais de dois meses após firmar um acordo de renegociação do empréstimo, em junho de 2023. O encerramento da empresa, registrado como "Encerramento Liquidação Voluntária" junto à Receita Federal, levanta questionamentos sobre a capacidade do filho de Bolsonaro em honrar seus compromissos financeiros.

As investigações apontam para uma declaração de faturamento supostamente fraudulenta, onde a Bolsonaro Jr. Eventos e Mídia teria declarado um faturamento de R$ 4,6 milhões. Essa declaração teria sido utilizada para embasar o empréstimo bancário em questão.

A defesa de Jair Renan Bolsonaro optou por não se manifestar até o momento. Da mesma forma, a assessoria do banco envolvido não emitiu qualquer resposta sobre o caso.

