Jamil Chade: "Uma parcela da história do país vem sendo enterrada em cada caixão, assim como seu lugar no mundo"

O jornalista relembrou os avanços históricos promovidos por governos passados e notou o contraste com o momento atual. Ele também criticou o racismo do governo brasileiro contra a China: "De tanto usar a nacionalidade chinesa para deliberadamente designar a doença, Jair Bolsonaro e sua milícia digital passaram a ter de engolir de seu próprio veneno ao ver o nome do Brasil, agora, qualificar um vírus ainda mais perigoso" edit