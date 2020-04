Janaina abandona Bolsonaro e diz que ele não tem grandeza para presidir o país

Para a deputada Janaína Paschoal, autora do parecer que foi usado no golpe de Estado de 2016 contra a presidente Dilma Rousseff, Bolsonaro não tem grandeza. Ela já defendeu em discurso na Assembleia Legislativa a interrupção do mandato de Jair Bolsonaro edit

247 - A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL) abandonou o barco bolsonarista. Em entrevista à Folha de S.Paulo, ela diz que Bolsonaro tem comportamentos infantis e irresponsáveis e que a atual crise da Covid-19 mostra que Bolsonaro “não tem grandeza para presidir”.

Janaina já tinha afirmado em 16 de março, em discurso na Assembleia Legislativa de São Paulo, que Bolsonaro deveria deixar o cargo devido ao seu comportamento durante a pandemia do coronavírus.

Na mesma ocasião, a deputada reagiu à participação do titular do Planalto em manifestação contra os demais Poderes da República e afirmou que se arrependeu do seu voto.

Ela diverge de Jair Bolsonaro também sobre o isolamento social como medida de prevenção e controle contra a propagação do coronavírus. "Não podemos abrir mão do isolamento horizontal, sobretudo nos locais em que a curva está mais acelerada. O isolamento precisa ser horizontal, pois essa doença atinge todas as idades. O discurso dos grupos de risco é equivocado".

Indagada sobre como avalia a estratégia dos bolsonaristas, inclusive deputados e os filhos do presidente, que xingam na internet e convocam carreatas, Janaina Paschoal respondeu que não vê estratégia na burrice.

