Janaína Oliveira é primeira LGBT a compor equipe de transição presidencial

247- A ativista paraense Janaína Oliveira é a primeira pessoa LGBT+ a assumir uma posição numa equipe de transição presidencial desde a redemocratização. Ela foi indicada para compor a equipe de transição do governo do presidente eleito Lula (PT) e fará parte do time que discutirá as políticas de direitos humanos.

Além dela, fazem parte desta setorial da transição Maria Vitória Benevides, Silvio Almeida, Luis Alberto Melchetti e Rubens Linhares Mendonça Lopes.7

“Encaro esta indicação como um desafio, uma conquista, em especial neste momento tão delicado que o Brasil atravessa. Ser a primeira pessoa assumidamente LGBTQIA+ a compor uma equipe de transição, e poder fazer isso no retorno do Presidente Lula é uma grande responsabilidade”, diz a integrante da equipe de transição.

Janaína tem ampla experiência para a missão. Ela atuou como presidenta do Conselho Nacional de Combate a Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CNCD/LGBT) e coordenadora da Diversidade da Secretaria de Políticas para Mulheres durante o governo da presidenta Dilma Rousseff (PT).

Atualmente, é secretária nacional LGBT do PT, coordenadora Nacional da Rede AfroLGBT, além de integrar a coordenação do Conselho Nacional Popular LGBTI+ e do diretório nacional da Federação Brasil da Esperança.

Ela destaca ainda que a participação neste momento histórico, para a qual conta com o apoio dos partidos coligados com o projeto político e do Conselho Nacional Popular LGBTI+, cujas 26 organizações nacionais apoiaram a indicação de Janaína para a equipe de transição.

