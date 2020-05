Janaína Pachoal diz que Bolsonaro é recalcado, comete muita burrice e deveria renunciar

A deputada estadual de São Paulo Janaina Paschoal (PSL), uma das redatoras do pedido de impeachment contra a presidente legítima Dilma Rousseff e apoiadora da eleição de Jair Bolsonaro, defende que o inquilino do Palácio do Planalto deve renunciar. É muita loucura, muita burrice, diz referindo-se ao comportamento de Bolsonaro edit