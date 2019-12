Janaina Paschoal diz que Bolsonaro foi mal orientado ao sancionar Juiz de Garantias

Revista Fórum - A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) fez duras críticas ao fato do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) ter ido contra o ministro da Justiça Sérgio Moro e sancionado a lei do seu pacote anticrime, com vetos a 25 itens do texto aprovado pelo Congresso, mantendo a criação do Juiz de Garantias.

“Eu só queria entender o que a pessoa que aconselhou Bolsonaro disse para convencê-lo a sancionar o juiz de garantia? O que essa pessoa falou em termos de ganhos para o sistema penal do país?”, pergunta ela neste sábado (28) pelo Twitter.

Eu também queria saber o que esse conselheiro disse, para fazer o Presidente tornar expressamente legais as audiências de custódia, tão criticadas pelo próprio Presidente! — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) December 28, 2019





Resta decifrar o que esse conselheiro misterioso quer com tudo isso! — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) December 28, 2019

