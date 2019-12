Janaina Paschoal diz que Flávio Bolsonaro cometeu crime e desviou dinheiro público

Janaína Paschoal, peça-chave no golpe contra Dilma Roussef, professora de Direito na Faculdade de Direito da USP, considera que Flávio Bolsonaro cometeu crime de peculato com a "rachadinha" e tem que ser punido edit

247 - A deputada estadual Janaína Paschoal afirmou em entrevista a O Estado de S.Paulo que o senador Flávio Bolsonaro cometeu crime, desviou dinheiro público e tem que ser punido.

"Ao que tudo indica, infelizmente, o Flávio cometeu peculato e utilizou funcionários para desviar dinheiro público. Tecnicamente falando, não vejo a lavagem (de dinheiro), mas o peculato vejo. E ele tem que responder", afirmou ela ao jornalista João Ker.

Na entrevista, ela ainda criticou Jair Bolsonaro pela criação do partido Aliança pelo Brasil: "Eu não achei inteligente abrir outro partido nesse momento e dividir sua base. Mas também disse que, se o presidente saísse do PSL, com a base e a ideia de governar para todos, eu o apoiaria. Ele nunca se ligou em partido, então acho que abrir esse Aliança (pelo Brasil) é trair a própria história. Abrir esse partido é uma mentalidade atrasada e acho que ele vai direcionar energia para algo absolutamente secundário. Dizer que atrapalha é exagero. Mas o que o País ganha com o presidente gastando energia agora? Eu acho que ele foi mal orientado (risos)".