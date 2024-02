Janaina Paschoal exalta inteligência de Lula e prevê PT no poder pelo menos até 2030

Advogada que escreveu o parecer do golpe de 2016 exaltou a inteligência do presidente no encontro com Tarcisio de Freitas edit

247 – No cenário político atual, a advogada Janaína Paschoal, que escreveu para o PSDB o parecer do golpe de estado de 2016, destacou a habilidade política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e previu a permanência do Partido dos Trabalhadores (PT) no poder até pelo menos 2030.

"Amados, vocês vão ficar com raiva, mas eu preciso falar. Repararam na inteligência de Lula, buscando arrastar Tarcísio para seu lado? Lembram do inferno entre Bolsonaro e Dória? Ao alisar um potencial opositor (forte), o Presidente, em certa medida, também o neutraliza. Discurso mais 'de campanha' impossível! Rindo, batendo nas costas. O homem não é brincadeira. Ou essa direita começa a se organizar, ou esse homem vai até 2030. E digo mais! Mesmo a direita se organizando, não será simples!", afirmou Janaina em suas redes sociais.

A observação de Janaina Paschoal ecoa os comentários de diversos setores da sociedade que têm acompanhado de perto as movimentações políticas de Lula. Ontem, o anúncio de obras do túnel Santos-Guarujá (SP) trouxe à tona elogios à postura do presidente, especialmente por suas articulações com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) visando o desenvolvimento e investimento no estado de São Paulo.

