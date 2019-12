Jandira Feghali: 'PCdoB não vai mudar de nome'

247 - A deputada Jandira Feghali reforça o desmentido sobre a suposta troca de nome do PCdoB: "nosso partido não vai mudar de nome, tenho muito orgulho de ser comunista", disse Jandira. Ela explica que o PCdoB irá oferecer cursos às suas lideranças.

Em entrevista ao portal Uol, a deputada disse: "não procede essa informação [de que o partido mudaria de nome]. Continua PCdoB, continua com seu símbolo, com sua legenda, com sua cor. Verde e amarelo sempre utilizamos, porque a gente não esconde a bandeira do Brasil. Mas não existe esse movimento de negação que estão comentando.

A parlamentar ainda explica a oferta de cursos do partido: "existe a Plataforma dos Comuns, que lançamos para agregar pessoas insatisfeitas, indignadas, que querem combater o neofascismo, que têm resistência a esse projeto político que estamos vivendo e que ainda não têm identidade absoluta com o nosso programa. Então, abrimos essa plataforma, para que as pessoas se incorporem e vamos fazer cursos para que entendam o que nós pensamos, o que nós achamos do momento político, quais são nossas propostas e as nossas plataformas. As pessoas que se identificarem vêm para o Movimento 65 e podem ser candidatas pela nossa legenda."