Janeiro registra recorde de turistas por via aérea

247 - O Brasil registrou em janeiro o maior número de desembarques internacionais por via aérea da história. A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Ao todo, 743 mil viajantes do exterior chegaram ao país em voos internacionais no primeiro mês do ano, um crescimento de 22% em relação a janeiro de 2025.

O recorde ocorre apesar de uma redução de 5,5% no volume total de turistas internacionais em comparação com o mesmo mês do ano passado, considerando todas as formas de entrada no país. Ainda assim, o desempenho da malha aérea compensou a retração geral e garantiu o melhor resultado já registrado para desembarques internacionais em voos no mês de janeiro.

Entre os principais mercados emissores, a Argentina liderou com 310 mil passageiros transportados por via aérea, seguida pelo Chile, que enviou 110 mil visitantes ao Brasil no período. O fluxo regional manteve papel central no desempenho do turismo internacional.

Também houve crescimento expressivo de viajantes de outros continentes. O número de turistas vindos da Ásia aumentou 36%, enquanto a Europa registrou alta de 24%. Já a África apresentou crescimento de 10% no envio de visitantes ao país.

O resultado reforça a trajetória de expansão do turismo internacional no Brasil. Em 2025, segundo dados divulgados pela CNN Brasil, o país viveu seu melhor ano histórico no setor, com 9.287.196 chegadas de turistas estrangeiros. O volume representou avanço de 37,1% em relação a 2024, que até então detinha o recorde, com cerca de 6,7 milhões de visitantes internacionais.

O desempenho também superou com folga a meta prevista no Plano Nacional de Turismo 2024–2027, que projetava 6,9 milhões de chegadas internacionais em 2025. O total efetivamente alcançado ficou 34,6% acima do objetivo estabelecido.

Em dezembro de 2025, o país já havia apresentado crescimento de 11% na entrada de turistas estrangeiros, na comparação com o mesmo mês de 2024. Foram 896.488 visitantes internacionais, cerca de 90 mil a mais do que no ano anterior. O mês consolidou-se como o quarto melhor do ano em volume de chegadas, atrás apenas de janeiro, fevereiro e março.

No recorte por destinos, o estado de São Paulo foi a principal porta de entrada de estrangeiros em 2025, com 2.753.869 visitantes. Em seguida apareceram o Rio de Janeiro, com 2.196.443 chegadas, e o Rio Grande do Sul, que recebeu 1.535.806 turistas ao longo do ano.

Quanto à origem dos visitantes, a Argentina manteve a liderança absoluta em 2025, com 3.386.823 turistas. O Chile ocupou a segunda posição, com 801.921 viajantes, seguido pelos Estados Unidos, que somaram 759.637 chegadas ao Brasil.

Os países europeus também tiveram participação relevante. França, Portugal, Alemanha, Itália, Reino Unido e Espanha, juntos, responderam por 1.274.567 visitantes ao longo do ano, evidenciando a diversificação crescente do turismo internacional com destino ao Brasil.