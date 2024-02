Janja e Lula aproveitam dia de folga para visitar as pirâmides do Egito

Apoie o 247

247 - A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, e o presidente Lula aproveitaram um dia de folga no Egito antes das intensas agendas oficiais para visitar as famosas pirâmides do Egito, após serem recepcionados pelo governo do país no Cairo.

Janja postou fotos da visita na rede social X, também anunciando medidas para recuperar o acervo de Egiptologia do Museu Nacional. Ela ainda contou que a visita foi acompanhada por guias especializados em história.

A primeira viagem estrangeira do presidente Lula em 2024 contará com uma reunião com o presidente Abdel Fattah El-Sisi e uma provável visita à Liga Árabe. Depois, Lula também está programado para viajar à Etiópia, onde terá encontros bilaterais de alto nível e participará como convidado da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana.

As pirâmides do Egito são monumentos icônicos e arquitetônicos localizados principalmente na região de Gizé, nos arredores do Cairo, no Egito. Elas foram construídas durante o Antigo Império Egípcio, entre aproximadamente 2600 a.C. e 2500 a.C. As pirâmides foram erguidas como túmulos para os faraós egípcios e acreditava-se que serviam como passagens para a vida após a morte.

As três pirâmides mais famosas são as de Quéops, Quéfren e Miquerinos. A Grande Pirâmide de Quéops é a maior delas e uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo. É uma estrutura impressionante, feita de pedra calcária e granito, que se eleva a uma altura de mais de 140 metros. Cada pirâmide tem várias câmaras e passagens internas, muitas das quais foram saqueadas ao longo dos milênios.

As pirâmides são testemunhos da habilidade técnica e organizacional dos antigos egípcios, que foram capazes de construir essas estruturas monumentais com métodos e ferramentas limitadas. Elas são símbolos duradouros da antiga civilização egípcia e atraem também turistas e estudiosos de todo o mundo até hoje.

Depois de mais de doze horas de viagem, desembarcamos na capital do Egito, Cairo, e fomos recepcionados pelo Governo do país com uma visita às Pirâmides de Gizé, Esfinge e ao Grande Museu Egípcio.



Acompanhados por Khaled El-Enany, ex-ministro do Turismo e Antiguidades do Egito,… pic.twitter.com/TdqxkipL1h — Janja Lula Silva (@JanjaLula) February 14, 2024

Acompanhados por Khaled El-Enany, ex-ministro do Turismo e Antiguidades do Egito, vivenciamos uma grande aula de história da humanidade, com ênfase na importância da preservação e da memória cultura. Especialista da arte e história Egípcia, Khaled esteve recentemente no Rio de Janeiro visitando o Museu Nacional, que pegou fogo em 2018, e abrigava o maior acervo de Egiptologia da América Latina. Ele colocou toda sua experiência e conhecimento à disposição para recuperarmos o acervo do nosso Museu Nacional.

