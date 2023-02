Janja grava dicas de combate ao assédio no Carnaval e anuncia reestruturação do Disque 180

Apoie o 247

247 - A primeira-dama Janja Lula da Silva gravou um vídeo orientando as mulheres a denunciarem casos de assédio e importunação durante o Carnaval."

A gente sabe que os dias de Carnaval são os dias em que nós, mulheres, sofremos o maior número de assédios, de importunação sexual", diz.

Janja aproveitou para também elogiar a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, exaltando seu trabalho para reestruturar o Disque 180, número da Central de Atendimento à Mulher.

"No Carnaval, se você vir alguma mulher sofrendo esse tipo de violência ou se for vítima, acione o 180", aconselhou Janja. "Aproveitem o Carnaval, se cuidem, se cuidem uma das outras, e se for preciso, acionem o 180."

O Carnaval chegou e nós sabemos que, nessa época, aumenta o número de assédios e outras formas de violência sexual contra mulheres. Pensando nisso, o @mindasmulheres antecipou parte da reestruturação do #Ligue180, um serviço gratuito de denúncias pra crimes contra a mulher. pic.twitter.com/Htv2Jx6hyy February 17, 2023

