Janja organiza posse de Lula e planeja entrega da faixa presidencial pelas mãos do povo

Futura primeira-dama quer organizar ato simbólico e emocionante para a cerimônia de posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1 de janeiro de 2023 edit

Apoie o 247

ICL

247 - Responsável pela organização da festa da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República, a socióloga e futura primeira-dama Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, quer que 'pessoas comuns' entreguem a faixa presidencial ao presidente eleito no dia 1 de janeiro de 2023, no parlatório do Palácio do Planalto.

De acordo com o Estado de S. Paulo, Janja também “quer que Lula suba a rampa do Palácio do Planalto ao lado de 'Resistência', a vira-lata que passou os 580 dias da prisão do petista em vigília diante da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba”.

Lula já havia dito que, “se necessário”, receberia a faixa presidencial diretamente das mãos do povo brasileiro. Após ser derrotado no segundo turno das eleições, Jair Bolsonaro (PL) disse a aliados que não passará a faixa ao sucessor e que poderá realizar uma viagem na data da posse. Neste caso, a tarefa ficaria sob a responsabilidade do atual vice-presidente, Hamilton Mourão.

Ainda segundo a reportagem, “Janja tem mesmo a intenção de quebrar o protocolo e organizar um ato bastante simbólico, com muita emoção, para a posse de Lula 3.0”.

"Apaixonada por animais, a futura primeira-dama quer, ainda, que a cadela 'Paris', também adotada pelo casal, participe da cerimônia. Caso não seja possível, a prioridade será dada a 'Resistência', que era filhote quando, em abril de 2018, foi encontrada por dois metalúrgicos de São Bernardo do Campo perto da sede da Superintendência da Polícia Federal, onde Lula estava preso, em Curitiba", destaca o periódico.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.