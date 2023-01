Janja processa comentarista bolsonarista da Jovem Pan que a acusou de fumar maconha

Primeira-dama pede indenização de R$ 50 mil por danos morais, remoção do vídeo com o comentário e retratação pública tanto de Pietra Bertolazzi quanto da Jovem Pan edit

247 - A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, entrou com um processo contra a comentarista bolsonarista da Jovem Pan Pietra Bertolazzi, informa o blog do Ancelmo Gois do jornal O Globo.

O motivo da ação foi um comentário de Bertolazzi ao vivo na emissora, em que a bolsonarista alegou que Janja "faz uso de drogas ilícitas" e deve estar rodeada de "maconhistas".

Janja pede uma indenização de R$ 50 mil por danos morais, a remoção do vídeo com o comentário e uma retratação pública tanto de Bertolazzi quanto da Jovem Pan nos mesmos meios usados para veicular o vídeo contendo a ofensa.

A petição é assinada pelas advogadas Valeska Zanin, Maria de Lourdes Lopes, Júlia Caldas Marques e Giovanna de Paiva, e está na 1ª Vara Cível de SP.

