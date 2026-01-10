Janja publica vídeo com Lula na praia e presidente faz metáfora sobre união

247 - A primeira-dama Janja da Silva publicou nas redes sociais um vídeo ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o período de descanso do casal na Restinga da Marambaia, no litoral do Rio de Janeiro. Na gravação, Lula aparece observando o mar e utiliza o fenômeno das ondas cruzadas como metáfora para defender a convivência entre diferentes campos políticos.

No vídeo, o presidente explica que as ondas que se encontram no local vêm de direções distintas e se unem no mar aberto. A partir dessa imagem, Lula faz um comentário de cunho político. “Essa é uma demonstração extraordinária até para acabar com o preconceito entre esquerda e direita. Aqui, a onda que vem da direita se junta com a onda que vem da esquerda e constrói o mar”, afirma.

Na legenda da publicação, Janja destaca que o período na praia teve como objetivo recuperar as energias antes do início de um novo ano de trabalho. A primeira-dama afirma que o casal presidencial entra em 2026 motivado e disposto a enfrentar os desafios do próximo período. “Temos muito trabalho pela frente. Com disposição, diálogo e Brasil no coração, seguiremos juntos, cuidando do nosso país”, escreveu.

Lula e Janja passaram cerca de uma semana na Restinga da Marambaia durante o recesso de ano novo. A área, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro, abriga um centro de treinamento da Marinha do Brasil e tem acesso restrito por se tratar de uma região militar, protegida pelas Forças Armadas.

Historicamente, a Restinga da Marambaia já foi utilizada por outros presidentes da República como local de descanso justamente por oferecer privacidade e segurança. O espaço é considerado estratégico e isolado, o que limita a circulação de civis.

Após o período de recesso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomou oficialmente suas agendas institucionais na última quarta-feira, dia 7, dando início às atividades do governo em 2026.