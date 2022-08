Janones pode ser escalado para cuidar das redes sociais de Alckmin

Apoie o 247

247 - Desde que abriu mão de sua candidatura presidencial para apoiar o ex-presidente Lula (PT) em sua corrida pelo Palácio do Planalto contra Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal André Janones (Avante-MG) tem conquistado cada vez mais espaço na campanha.

Janones é visto por Lula como uma figura com facilidade para se comunicar com o povo via redes sociais. Por isso mesmo, o parlamentar tem tido forte atuação nas plataformas digitais na campanha do ex-presidente.

Agora, segundo a Folha de S. Paulo, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice-presidente, pode também ter a ajuda de Janones. Aliados do ex-tucano têm sugerido que o deputado cuide das redes sociais do candidato. Alckmin ainda está avaliando a ideia.

