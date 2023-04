Janones questiona Eduardo Bolsonaro sobre quem pagou curso de tiro de Adélio

Oficie o clube de tiros de SC para informar quem pagou pelo curso de tiros que o Adélio Bispo realizou no mesmo final de semana que o seu irmão, no mesmo clube e na mesma cidade edit

Apoie o 247

ICL

247 — O deputado federal André Janones questionou o deputado Eduardo Bolsonaro nas redes sociais, nesta segunda-feira, (24), sobre quem pagou um curso de tiro para Adélio Bispo, autor do suposto atentado contra Jair Bolsonaro nas eleições de 2018.

Após Eduardo informar que enviou requerimento de informações ao ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), “para saber quem foi, o quanto foi gasto com hotel e etc nesta viagem de Lula a Portugal”, Janones respondeu no Twitter:

“Aproveite e oficie o clube de tiros de Santa Catarina para informar quem pagou pelo curso de tiros que o Adélio Bispo realizou no mesmo final de semana que o seu irmão [Carlos Bolsonaro], no mesmo clube e na mesma cidade!”

Aproveite e oficie o clube de tiros de Santa Catarina para informar quem pagou pelo curso de tiros que o Adélio Bispo realizou no mesmo final de semana que o seu irmão, no mesmo clube e na mesma cidade! 👍 — André Janones (@AndreJanonesAdv) April 24, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.