Jantar do Prerrogativas com Lula e Alckmin arrecada mais de R$ 200 mil para campanha Tem Gente com Fome

247 - O grupo Prerrogativas arrecadou R$ 200 mil em doações com o jantar neste domingo (19) que deve reunir o ex-presidente Lula (PT) e o ex-governador Geraldo Alckmin. Os recursos serão doados para a campanha Tem Gente com Fome, encabeçada pela Coalizão Negra por Direitos, segundo a colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Entre os doadores estão o banco BTG Pactual, restaurantes e cartórios de registradores civis, protestadores de título e tabelião de notas. Também fizeram doações o ex-governador Alckmin, o ex-prefeito Fernando Haddad (PT), a deputada federal Margarete Coelho (PP-PI) e o vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos (PL-AM).

O professor e cofundador da Uneafro Brasil Douglas Belchior celebra o compromisso do grupo Prerrogativas e das pessoas que estarão no jantar de domingo. "A campanha Tem Gente com Fome é mais que uma arrecadação de dinheiro para enfrentar a fome, é uma iniciativa política preocupada com o futuro do Brasil", diz.

Soba mais sobre a campanha Tem Gente com Fome:





