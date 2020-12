JBS, Marfrig e Minerva compraram gado de 379 fazendas em áreas de desmatamento ilegal, diz ONG

As compras ocorreram entre 2017 e 2019, financiadas por grandes bancos, e foram no estado do Pará. A área de desmatamento ilegal chega a 17 mil hectares, equivalente a 20 mil campos de futebol edit

247 - Os frigoríficos JBS, Marfrig e Minerva compraram gado de 379 fazendas localizadas em áreas de desmatamento ilegal na Amazônia, segundo relatório divulgado nesta quarta-feira, 2, pela ONG britânica Global Witness.

As compras ocorreram entre 2017 e 2019, financiadas por grandes bancos, e foram no estado do Pará. A área de desmatamento ilegal chega a 17 mil hectares, equivalente a 20 mil campos de futebol. As propriedades venderam gado para fornecedores diretos dos frigoríficos.

O documento ainda revela que 4 mil fazendas fizeram parte da cadeia produtiva das três empresas. Juntando tudo, a área de desmatamento equivale a 140 mil campos de futebol.

