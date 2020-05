Jean Wyllis vai à Justiça contra Carlos e Eduardo Bolsonaro por divulgação de fake news do caso Adélio

247 - O ex-deputado federal Jean Wyllys (PSOL) ingressou com uma série de ações junto ao Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) contra o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) além do escritor e guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho, e outras sete pessoas ligadas a Jair Bolsonaro. Neste grupo estão os deputados federais Bibo Nunes e Bia Kicis, entre outros.

Segundo reportagem do jornal O Globo, Wyllys pede indenizações por danos morais que variam entre R$ 20 mil e R$ 100 mil, retratações públicas e a exclusão de publicações difamatórias postadas nas redes sociais que o associam a Adélio Bispo, autor da facada contra Bolsonaro durante um ato de campanha em 2018, realizado em Minas Gerais.

“As fake news causaram danos terríveis, alguns irreparáveis, à minha vida. Estou em exílio por ameaças de morte em parte estimuladas pelas fake news contra mim. Sempre inferi que elas estivessem diretamente ligadas aos Bolsonaro e seus cúmplices. Eu não poderia deixar minha vida ser totalmente destruída sem fazer nada, sem reagir. Daí eu entrar com essas ações na justiça contra os difamadores. Os processados aparecem também nos inquéritos da PF sobre a rede criminosa de fake news”, disse Wyllis à reportagem.

