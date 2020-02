Jessé Souza: Bolsonaro é um agente do governo americano

247 - O sociólogo e escritor Jessé Souza conversou com a TV 247 sobre a submissão de Jair Bolsonaro ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a qual ele credita a um pagamento de “dívidas de campanha”. Segundo Jessé, Bolsonaro não defende nenhum interesse brasileiro e paga com obediência o que recebeu durante sua campanha eleitoral em 2018.

Ele afirmou que “Bolsonaro é um agente do governo americano” no Brasil e que foi colocado pelos norte-americanos no cargo mais alto da política brasileira.

“O que os Estados Unidos fizeram agora foi pôr um comandante de quadrilha, ou pelo menos o representante político máximo de uma quadrilha, na presidência do maior país latino-americano, esse é o ponto. Ele obviamente não está defendendo nenhum interesse brasileiro, como ele nunca fez. Ele está aí pagando suas dívidas de campanha, o projeto político de Bolsonaro só pode ser compreendido se a gente entende que ele está pagando suas dívidas de campanha, e essa campanha foi construída nos Estados Unidos”, disse.

Na entrevista, Jessé Souza discute outros aspectos retratados em seu livro “A elite do atraso”, que trata a Lava Jato como um ataque à soberania brasileira e à sua economia.

