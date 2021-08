João de Deus é denunciado pelo MP-GO pela 15ª vez contra por crimes sexuais

247 - O médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás pela 15ª vez por crimes sexuais. A nova denúncia é por estupro de vulnerável contra oito mulheres.

O estupro de vulnerável se dá porque as mulheres procuraram o médium para atendimentos espirituais na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia (GO), quando tinham algum problema de saúde ou dificuldade na família.

Segundo o Ministério Público, todos os abusos aconteceram na Casa Dom Inácio de Loyola. As vítimas são do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Maranhão, Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso e Espírito Santo.

PUBLICIDADE

A denúncia relaciona ainda outras 44 vítimas, mas elas são citadas no processo apenas como testemunhas pelos crimes terem prescrito, ou seja, passado do tempo máximo para abertura de processos para que legalmente sejam julgados e punidos.

João de Deus já tem quatro condenações e as penas somadas chegam a 65 anos e 10 meses de prisão. Ele foi preso em dezembro de 2018 e está em prisão domiciliar em Anápolis (GO), desde março do ano passado. A decisão da prisão domiciliar foi dada por causa da pandemia do coronavírus, já que o médium é parte do grupo de risco da Covid-19.

PUBLICIDADE