João Doria diz que Bolsonaro é um líder psicopata

247 - Em entrevista à CNN, o governador de São Paulo, João Doria falou sobre a situação desesperadora da pandemia de Covid-19 no Brasil.

O país está vivendo uma crise sanitária, com hospitais e UTIs entrando em colapso e causando números recordes de mortes diárias.

Segundo o titular do Executivo de São Paulo, o país é governado por um líder psicopata

“Estamos em um daqueles momentos trágicos da história em que milhões de pessoas pagam um preço alto por ter um líder despreparado e psicopata no comando de uma nação”, disse Doria.

O governador disse que muitas mortes poderiam ter sido evitadas se Bolsonaro tivesse “agido com a responsabilidade que o cargo lhe confere” e que o maior erro do presidente foi “ter uma disputa política com os governadores que estão tentando proteger a população”, disse à emissora de TV americana.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.