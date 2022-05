João Gordo: 'Votava nulo, mas vou de Lula para Bolsonaro não levar de novo'

Apoie o 247

247- Mesmo com todo o pessimismo de João Gordo sobre a situação do país, o próprio carrega consigo uma esperança de que o Brasil possa melhorar e tem como expectativa o início de mudança na próxima eleição presidencial, em outubro de 2022, como ele declarou em entrevista ao portal Splash:

"Temos que ter esperança, né? A gente mora aqui", diz o cantor, e revela: "Há anos que eu voto nulo. Teve vezes que eu nem ia lá votar. Mas dessa vez vou votar no Lula para o Bolsonaro não ganhar de novo. Eu voto até no meu cachorro para que esse cara não ganhe, porque senão esse país vai cair em uma obscuridade maior do que já está".

