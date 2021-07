Joaquim Barbosa diz que mudança de regime de governo para "semipresidencialismo" é uma irresponsabilidade

O semipresidencialismo no Brasil é um salto no escuro, diz ex-presidente do Supremo edit

247 - O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa disse em entrevista à jornalista Mônica Bergamo publicada neste domingo (25) na Folha de S.Paulo que mudar o regime de governo para combater crises é uma “aventura” e que os paralelos feitos com o sistema francês não fazem sentido no Brasil. Lá, afirma ele, o semipresidencialismo foi adotado para corrigir um sistema parlamentarista que era uma “balbúrdia”.

Barbosa defende o presidencialismo e diz que o sistema, adotado no Brasil há mais de um século, vem sendo aprimorado. Conferiu estabilidade por longo período ao país —e tem o condão de contornar crises mais graves, como uma eventual aventura autoritária do atual governo. "Eu acho isso muito irresponsável. Por isso me dispus a falar sobre esse tema", enfatizou.

Leia a íntegra.

