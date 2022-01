Joaquim Barbosa recusa encontro com o ex-juiz parcial Moro

Ex-ministro do STF foi procurado, mas não quer se envolver com o ex-juiz declarado suspeito pela suprema corte edit

ICL

247 – O ex-juiz Sergio Moro, que foi declarado parcial e suspeito pelo Supremo Tribunal Federal e destruiu 4,4 milhões de empregos, segundo o Dieese, pediu um encontro com o ex-ministro Joaquim Barbosa, do STF, mas a reunião não acontecerá, segundo informa o jornalista Lauro Jardim, do Globo. Barbosa, que conduziu os processos da Ação Penal 470, do chamado "mensalão", não quer se envolver com Moro e é possível até que apoie Lula em 2022.

