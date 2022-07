Joaquim de Carvalho: Carta pela Democracia terá reflexo no Datafolha e nas adesões à campanha de Lula

Jornalista ainda faz um balanço histórico para ressaltar importância do manifesto pró-democracia que já possui meio milhão de assinaturas edit

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho, em participação no programa Bom dia 247 deste sábado (30), ressaltou importância a da Carta pela Democracia, que já possui meio milhão de assinaturas e defende o estado democrático de direito no país contra as ameaças golpistas de Jair Bolsonaro.

Joaquim faz um resgate histórico e destaca que iniciativa semelhante ocorreu no ano de 1977, numa ação da sociedade civil contra a ditadura militar.

Ele destaca que a inspiração para a "Carta em defesa do Estado democrático de Direito" veio da “Carta aos Brasileiros”, manifesto escrito em 1977, por iniciativa do professor da USP Godofredo da Silva Telles Junior, que denunciava o estado de exceção de que vivia o Brasil naquele momento.

O jornalista projeta alguns desdobramentos positivos da carta. “A carta terá reflexo no Datafolha e nas adesões à campanha de Lula, além do ambiente político do Brasil”.

