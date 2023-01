Joaquim de Carvalho: foto da capa da Folha é um crime gravíssimo

Apoie o 247

247 - O jornalista investigativo Joaquim de Carvalho, em participação na TV 247, repudiou a capa do jornal Folha de S. Paulo desta quinta-feira (19), que traz uma imagem que sugere tiro no peito do presidente Lula, a partir de adulteração da realidade.

“Isso é um crime, é gravíssimo. Toda imagem é uma mensagem. Então está ali mostrando o Lula como alvo de um tiro. Essa é a imagem, e isso que ela está comunicando, que ela está mostrando a partir de uma manipulação. Ela pegou duas imagens de momentos diferentes e sobrepôs. E qual é a mensagem? Um tiro atravessou a janela do [Palácio do] Planalto. É gravíssimo, é criminoso, irresponsável, molecagem.

Carvalho classificou o posicionamento da Folha como inescrupuloso, sobretudo diante do “terrível momento de polarização” vivido no Brasil.

“A Folha é um jornal centenário. Como é que publica isso? É coisa de moleque, irresponsável, criminoso. Isso induz as pessoas, deve estar sendo comemorado em grupos bolsonaristas. O Lula [está] fazendo todo o empenho para dialogar com outros setores da sociedade, pessoas que não votaram nele, e a Folha de S. Paulo presta um desserviço desse. Isso vai circular pelos grupos terroristas, bolsonaristas. É uma imagem irresponsável. Fico imaginando se a imprensa americana publicaria algo parecido, o Biden como se tivesse sido alvo de um tiro, sobretudo depois do Capitólio. Acho impossível, e teria consequências”, finalizou.

