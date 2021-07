Joice Hasselmann diz que foi vítima de atentado e repudia acusações contra o marido

Deputada foi agredida no sábado e está com várias fraturas no rosto, um dente quebrado e diversas feridas edit

247 - A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) repudiou, em entrevista à coluna de Bela Megale de O Globo , as insinuações e acusações de que teria sido vítima de seu marido e afirmou que foi “vítima de um atentado”. O marido da parlamentar, o neurocirurgião Daniel França, passou a ser vinculado à agressão nas redes sociais. Joice rechaçou veementemente essa versão. Diz que isso passou a ser a dito para “criar uma cortina de fumaça para que não se descubra a verdade” sobre o que aconteceu na madrugada do domingo passado.

Nesta quinta-feira (22), a parlamentar revelou à mesma jornalista que acordou na noite de sábado no apartamento funcional em que mora em Brasília após sete horas inconsciente em uma poça de sangue, com vários hematomas, o dente quebrado e o rosto desfigurado, com fraturas.

“De maneira muito canalha, estão tentando desviar o foco e colocar o meu marido em suspeição. Quem me conhece e conhece o Daniel sabe que é muito mais fácil eu dar uma sova nele do que ele ousar levantar a mão para mim. O meu marido é o tipo de homem que puxa a cadeira para eu me sentar, abre a porta do carro e me espera na porta de casa com uma taça de champanhe. Ele é um príncipe, incapaz de dar um tapinha no meu gato para assustá-lo”, disse Joice.

PUBLICIDADE

Ela suspeita ter sido agredida e, por isso, solicitou a abertura de uma investigação na Polícia Legislativa. A deputada disse que indicará o seu marido como uma das testemunhas do caso.

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.