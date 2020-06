Joice vaza novo áudio de Zambelli e pede ao STF prisão da deputada bolsonarista

Revista Fórum - A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) usou redes sociais nesta segunda-feira (8) para divulgar um áudio em que a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) aparece supostamente chantageando uma assessora de Joice para que ela “mude de lado”. O plano envolveria a liderança do PSL.

“O cachorro de recados de Jair Bolsonaro ofereceu vantagens a uma assessora – INCORRUPTÍVEL – para “mudar de lado”. Coagiu, ameaçou com PF, ofereceu cargos no PSL. Disse que o próximo líder Felipe Francisquini faz parte do esquema criminoso montado para falsamente me incriminar”, tuitou Joice.

No áudio divulgado, Zambelli aparece citando ação da PGR e da Polícia Federal. “Se você se dispor a pedir demissão, a contribuir, fica melhor para você do que, de repente, ser pega em uma operação da Polícia Federal que nem meus amigos foram na semana passada”, diz à assessora de Joice.

Confira a reportagem completa na Revista Fórum.

1- Dps da armação q @jairbolsonaro e seu bando fez contra mim forjando dossiê e corrompendo assessores (td plantado em veículos chapa-branca), a verdade APARECE! O plano era provocar uma operação da PF em cima de mim com mentiras. A criminosa Carla Zambelli confessa. Siga o fio pic.twitter.com/gaLbDRCavt — Joice Hasselmann ANTI BOLSOLULA🇧🇷 (@joicehasselmann) June 8, 2020

