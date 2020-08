Jones Manoel: Lula foi o melhor gestor do capitalismo brasileiro

Para o historiador e professor, Lula foi rechaçado pela burguesia brasileira porque representa alguém do povo, a quem a elite nutre “nojo”. Assista na TV 247 edit

247 - O historiador e professor Jones Manoel, em live na TV 247, afirmou que o ex-presidente Lula foi o “melhor gestor do capitalismo brasileiro da história”, e que foi escanteado pela burguesia brasileira apenas por ser um representante do povo, a quem a classe alta do País nutre “nojo”.

Para Manoel, mesmo Lula mostrando sua capacidade em articular o capitalismo de forma a favorecer o País, a elite o rechaçou por preconceito. “Lula foi o melhor gestor do capitalismo brasileiro da história. Nunca o capitalismo brasileiro cresceu tanto, só que o ranço, o preconceito de classe, é tão grande que, mesmo Lula sendo o melhor gestor que a burguesia brasileira teve, bem melhor que FHC, eles têm um preconceito de classe porque olham para Lula e lembram de alguém do povo, é um nojo do povo”.

O professor ainda falou que o Brasil é incapaz de formular um plano de desenvolvimento e soberania nacional exatamente por conta da burguesia brasileira. “Aqui no Brasil, enquanto um país de capitalismo dependente, não existe possibilidade de um projeto nacional soberano com essa burguesia, é fato dado e consumado. É uma burguesia que tem nojo do povo”.

