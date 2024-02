Jorge Messias demonstra apoio a Lula por condenar o genocídio em Gaza: 'devemos respeitar o direito humanitário internacional'

Apoie o 247

247 - O advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias afirmou nesta segunda-feira (19) que a iniciativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de condenar o genocídio cometido por forças israelenses na Faixa de Gaza, onde quase 30 mil palestinos foram mortos desde o dia 7 de outubro por causa dos bombardeios do militares de Israel, governado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

"É preciso respeitar o direito humanitário internacional, a Convenção para Prevenção e Repressão dos Crimes de Genocídio e as decisões da Corte Internacional de Justiça".

De acordo com o chefe da AGU, Lula "tem feito apelos corajosos para evitar ainda mais derramamento de sangue em Gaza". "O governo brasileiro segue comprometido com a solução para ambos os povos, com Palestina e Israel convivendo em paz e segurança. Chega de morte, chega de guerra, é hora de PAZ na Terra Santa", afirmou.

"A diplomacia brasileira condenou duramente, desde o primeiro momento, o ataque terrorista do Hamas. Propôs prontamente cessar-fogo e tem atuado para garantir a chegada de ajuda humanitária à população de Gaza, assim como a libertação dos reféns pelo Hamas".

“Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus”. Amante da paz e fiel aos compromissos internacionais aos quais o Brasil é signatário, o Presidente @Lulaoficial tem feito apelos corajosos para evitar ainda mais derramamento de sangue em Gaza.



