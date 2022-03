Jornal inglês destaca escândalo dos áudios sexistas de Mamãe Falei e lembra que Moro apoiou viagem dele à Ucrânia

Escândalo já repercute no exterior e organizações ucranianas exigem punição ao deputado do Podemos e líder do MBL edit

Fórum - O jornal britânico The Guardian, que está entre as maiores publicações de imprensa do mundo, repercutiu neste domingo (6) o áudio vazado em que o deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), o "Mamãe Falei", faz falas sexistas e machistas sobre mulheres refugiadas da Ucrânia, entre elas a de que essas mulheres "são fáceis porque são pobres".

Assinada pelo correspondente do The Guardian no Brasil, Tom Phillips, a reportagem, que ganhou destaque no site do periódico, narra a viagem de Arthur do Val com Renan Santos, coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL), ao leste europeu com "suposto" objetivo humanitário.

A reportagem também cita o fato de que a dupla de direita participou da fabricação de coquetéis molotov, bombas caseiras que estão sendo utilizadas pelos ucranianos contra as tropas russas em meio à guerra entre os dois países.

"A viagem de Do Val teve a bênção de Sergio Moro, o ex-juiz e ministro conservador que espera desafiar Bolsonaro e seu rival de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de outubro", diz um trecho do texto.

Organizações ucranianas no Brasil exigem investigação e punição ao deputado estadual pelo Podemos, que é também um dos líderes da organização extremista Movimento Brasil Livre (MBL)

