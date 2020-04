Jornal Nacional lacra o caixão político de Bolsonaro

O Jornal Nacional dedicou mais da metade de sua edição para destacar as denúncias de Sergio Moro contra Jair Bolsonaro. Moro foi apresentado como vítima das pressões indevidas de Bolsonaro, com trechos inteiros de sua fala ocupando o telejornal edit

247 - Para o Jornal Nacional, o estopim da saída do agora ex-ministro foi o assédio de Jair Bolsonaro que, segundo Moro, pressionou para trocar superintendentes da Polícia Federal, cujas investigações começam a chegar nos filhos do presidente.

O tom do jornal foi bastante positivo para Moro e letal para Bolsonaro. A cenografia do relato, revestida por uma ordem segura dos acontecimentos nesta sexta-feira fatídica, abriu o espaço que faltava para o declínio definitivo do ex-capitão na presidência da República.

