José de Abreu admite que errou ao ofender deputada Tabata Amaral

247 - O ator José de Abreu diz que errou, quando retuitou a frase "se encontro na rua, soco até ser preso", que se referia à deputada do PSB de São Paulo.

"Cara, aí tem dois aspectos". "Tem um aspecto de que RT [retuitar] não é endosso. Eu sempre dei RT em tudo. Eu lembro direitinho do RT", diz em entrevista à Folha de S.Paulo.

Abreu afirma que a intenção do compartilhamento foi mostrar o tipo de reação que a parlamentar estava provocando na rede. "Foi mostrar ‘olha o que estão dizendo de você', olha a que ponto chega a loucura'. 'Você, no máximo, está provocando instintos baixos.’"

Depois de conversar com gente do PSB, do PT e com jornalistas que acompanharam o caso, ele diz acreditar que acabou se envolvendo numa briga familiar em Pernambuco. "Porque ali tem uma situação extremamente complicada. Ela [Amaral] está namorando com o João [Campos, do PSB, prefeito do Recife], e o PSB e o PT estão negociando há meses uma campanha juntos."

"Eu errei naquele RT? Errei, me dei conta que cometi um vacilo. Mas continuo dando RT em tudo que acho que devo."

