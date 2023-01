José Múcio garante que ambiente militar está "totalmente pacificado"

Apoie o 247

247 - O ministro da Defesa do governo Lula, José Múcio Monteiro, garante que o clima está paficifico nas Forças Armadas.

"Espero que todos os meus fins de semana sejam tranquilos a partir de agora", após assegurar que o ambiente nas Forças Armadas "está totalmente pacificado" porque os militares "sabem o papel que desempenham como instrumento do Estado brasileiro". "Estamos confiantes de que as relações com as Forças Armadas serão cada vez mais tranquilas, em prol do país.", declarou ao jornal Correio Braziliense

A troca de comando no Exército, na Marinha e na Aeronáutica foi marcada por chás de cadeira e gestos mal educados. Múcio traçou como estratégia isolar os bolsonaristas radicais e atrair os oficiais legalistas. Os três chefes das Forças subordinados ao golpismo bolsonarista decidiram deixar os cargos em 22 de dezembro, para não terem que bater continência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

