José Serra reaparece e culpa Bolsonaro pela crise

247- Depois de um tempo longe da cena política, ex-governador de São Paulo, José Serra (PSDB), nesta segunda-feira, 9, culpou Jair Bolsonaro pela crise no país.

No Twitter, Serra comentou que “o principal fator de desestabilização política do país tem sido o próprio presidente, com suas provocações diárias e atitudes insólitas, como o impedimento a um grande jornal de acompanhar suas atividades no exterior”.

O tucano ainda denunciou a participação de Bolsonaro “na convocação de manifestações contra o Congresso”. Veja.