Josué Guimarães: reconciliação de Lula e Marina é importante

247 com Guilherme Amado, do Metrópoles - O vice-presidente nacional do PT, deputado José Guimarães (CE), afirmou em entrevista a Guilherme Amado que a recomposição do partido com a ex-senadora e ex-petista Marina Silva (Rede) é importante para o país.

Segundo Guimarães, Lula quer conversar e se reaproximar de Marina Silva. senadora, entretanto, ainda se ressente das eleições de 2014, quando teve uma disputa dura com a ex-presidente Dilma Rousseff na corrida ao Planalto e foi alvo de uma série de ataques, na televisão, no programa eleitoral de Dilma, e nas redes sociais. O deputado disse ainda não haver reflexão no PT sobre pedir ou não disposição para um pedido formal de desculpas à ex-senadora.

Marina deixou o PT em 2009 para concorrer à Presidência em 2010, por ter sido preterida por Lula na escolha do nome para sua sucessão. Ela esperava ser escolhida, mas a candidata foi Dilma Rousseff. Em 2010, ela teve 19,33% dos votos válidos, ficando em terceiro, atrás de Dilma e José Serra. Em 2014, ficou novamente em terceiro lugar, atrás de Dilma e Aécio Neves, com 21,32% dos votos. Em 2018, ficou apenas em oitavo lugar, com 1% dos votos.

