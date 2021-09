Jovem é assassinada em Goiânia porque amiga queria testar se era uma psicopata

Apoie o 247

Metrópoles - Para testar se era psicopata e como se comportaria após cometer o assassinato de uma pessoa, uma amiga e outros dois comparsas planejaram a morte da jovem Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, de apenas 18 anos. Ela foi dada como desaparecida entre os dias 24/8 e 30/8, quando o corpo foi encontrado em uma área de mata, no Setor Jaó, em Goiânia.

O delegado Marcos de Oliveira Gomes, da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), apresentou nesta quarta-feira (15/9) os detalhes sobre a elucidação do caso. Segundo ele, três amigos (duas moças e um rapaz) traçaram o plano do homicídio de Ariane e a escolheram aleatoriamente, com a única intenção de testar o comportamento psíquico de uma das garotas envolvidas no crime.

Ariane foi atraída por eles, no dia 24/8, ao ser convidada para lanchar. Ela chegou a enviar uma mensagem de áudio para a mãe, avisando que sairia com as amigas. Pelo tom da fala, ela aparentava estar alegre e animada para o compromisso, conforme descrição do delegado. A última vez que a mãe a viu foi às 20h daquele dia, quando ela saiu de casa.

Raíssa Nunes Borges, de 19 anos, Enzo Jacomini Carneiro Matos, que se apresenta como Freya, de 18, e Jeferson Cavalcante Rodrigues, 22, combinaram buscar Ariane. Assim que ela entrou no veículo, deu-se início ao plano que eles haviam elaborado.

Tudo foi relatado ao delegado, durante interrogatório e confissão do homicídio. A descoberta começou com a identificação das amigas que teriam convidado Ariane para sair no dia em que ela desapareceu e, em seguida, do veículo que teria transportado o corpo da jovem até o local onde ele foi abandonado.

