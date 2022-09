Jovem indígena desaparece de aldeia após receber cartas com ameaças de morte

Apoie o 247

247 - A adolescente Ariane Oliveira Canteiro, 13 anos, desapareceu na última sexta-feira (2) na Aldeia Jaguapiru, em Dourados. A menor, neta do cacique Getúlio de Oliveira, vinha sendo ameaçada de morte por meio de cartas que teriam sido enviadas por um suposto rapaz, de cerca de 25 anos.

Segundo o pai da jovem, ela foi vista pela última vez no início da noite de sexta-feira (2), por volta das 19h. Ela estaria trocando mensagens no celular e deixou o quarto após ter recebido uma ligação.

De acordo com o site JD1 Notícias, a polícia trabalha com duas linhas de investigação. A primeira é a das cartas com ameaças que teriam sido enviadas para Ariane. Em uma delas, o rapaz afirmava dizia que a família da garota 'iria sofrer e chorar muito'.

A outra linha de investigação aborda a hipótese que ela tenha sido alvo de uma ação relacionada ao avô Getúlio de Oliveira, que também foi ameaçado de morte recentemente em sua casa de reza.

Os integrantes da etnia Kaiowá são alvos frequentes de agressões por parte de fazendeiros por conta de demarcações de terras na região.

