Jovem que morreu no acidente de ônibus em Guaratuba (PR) gravou vídeo pedindo para motorista ir mais devagar

Acidente aconteceu na manhã de segunda-feira (25), no litoral do Paraná. Dezenove pessoas morreram e 31 ficaram feridas. Lista com os nomes ainda não foi divulgada

247 - O jovem João Paulo Ferreira, um dos 19 passageiros que morreram no acidente de ônibus na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, nesta segunda-feira (25), gravou um vídeo e, no início da gravação diz: "motora, devagar". A reportagem é do portal G1.

A viagem começou na noite de sexta-feira (22), em Ananindeua (PA), e teria como destino final São José (SC).

Dois motoristas se revezaram durante a viagem. Um deles, que tem 67 anos, não se feriu no acidente. No depoimento divulgado pela Polícia Civil, ele alegou que o ônibus ficou sem freios antes de capotar. O caso está sendo investigado.Segundo a Polícia Civil, se for comprovada imperícia, ele pode responder por homicídio culposo.

