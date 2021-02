Judeus pela Democracia condenam ataque de Eduardo Bolsonaro à memória de Herzog

"Comparar Herzog com ustra é comparar torturado com torturador, vítima com executor, resistência com homicídio", dizem os Judeus pela Democracia ao condenar declaração do deputado filho de Jair Bolsonaro edit

247 - O coletivo Judeus pela Democracia protestou nesta sexta-feira (12) contra o deputado Eduardo Bolsonaro, por ele ter comparado o torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos principais símbolos da ditadura militar no Brasil, com o jornalista Vladimir Herzog, morto pelo regime em 1975.

Eduardo Bolsonaro fez a comparação em post no Instagram (leia abaixo) ao compartilhar post do secretário da Cultura, Mario Frias, que por sua vez criticava matéria da jornalista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo, nesta sexta (12) sobre o governo federal reprovar plano anual do Instituto Vladimir Herzog na Lei Rouanet.

Os Judeus pela Democracia reagiram e disseram que o Instituto Vladimir Herzog foi censurado pois a "ideologia do governo é a do torturador". "Comparar Herzog com ustra é comparar torturado com torturador, vítima com executor, resistência com homicídio. A memória de Herzog é eterna. A eduardo e ustra cabe a lata de lixo", afirmam.

Leia o manifesto em defesa do Instituto Vladimir Herzog:





O Inst Herzog foi censurado pois a ideologia do governo é a do torturador.



Comparar Herzog com ustra é comparar torturado com torturador, vítima com executor, resistência com homicídio.



A memória de Herzog é eterna. A eduardo e ustra cabe a lata de lixohttps://t.co/Qq6rmYsqjq — Judeus pela Democracia - Oficial (@jpdoficial1) February 12, 2021





Leia a publicação de Eduardo Bolsonaro:

