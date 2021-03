“Judeus que apoiaram Bolsonaro são pessoas sem caráter”, diz Milton Blay

247 - O jornalista Milton Blay, em participação ao programa Bom Dia 247 desta quinta-feira (18), afirma que “judeus que apoiaram Bolsonaro não é uma questão de ser judeu ou não ser judeu, é uma questão de caráter”.

Ele refere-se aos empresários judeus que financiaram e apoiam Jair Bolsonaro, peças fundamentais para a ascensão e permanência da extrema-direita no poder.

“Quem é o ex-secretário de comunicação de Bolsonaro? alguém que roubou os cofres públicos descaradamente. Simplesmente ele mandava verbas publicitárias para suas próprias empresas”, explica o jornalista ao citar as ações ilícitas do empresário judeu Fabio Wajngarten, retirado do comando da Secretaria Especial de Comunicação (Secom). A exoneração de Wajngarten foi confirmada na edição desta quinta-feira (11) no Diário Oficial da União (DOU).

Inscreva-se na TV 247, seja membro e assista ao programa Bom Dia 247 sobre o tema:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.