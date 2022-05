Judiciário está decepcionado com ala bolsonarista das Forças Armadas

Apoie o 247

247 - A jornalista Mônica Bergamo informa em sua coluna desta quarta-feira (11) na Folha de S.Paulo que o sentimento no Supremo Tribunal Federal (STF) com generais que conspiram contra o sistema eleitoral é de "decepção total". Segundo a jornalista, as críticas têm partido de diversos ministros.

Apesar da ofensiva de Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas, magistrados acreditavam que os representantes do Ministério da Defesa chamados a integrar a Comissão de Transparência das Eleições, criada no ano passado pela corte, manteriam uma posição colaborativa e profissional. Mas os militares passaram a fazer dezenas de questionamentos e a tumultuar a discussão, de acordo com a visão de ministros do Supremo.

Um dos magistrados compara a situação à de uma reunião em que diversas pessoas são convidadas –e uma delas chega inesperadamente intoxicada e "vomita no tapete".

A inclusão das Forças Armadas no assunto inclusive não é nova. Novo é o comportamento agora adotado pelos militares, dizem magistrados.

O Ministério da Defesa nega que esteja atacando o sistema eleitoral. Há duas semanas, quando Barroso elogiou as Forças, mas afirmou que havia uma tentativa de orientá-las a desacreditar o processo, a pasta chegou a dizer que estava sendo vítima de uma "ofensa grave".

