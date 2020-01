Juiz de garantias é 'grande conquista para o processo penal', diz vice-PGR

“Minha opinião pessoal é de que é uma grande conquista para o processo penal", disse José Bonifácio de Andrada, vice-PGR, ao defender a figura do juiz de garantias edit

247 - O procurador-geral da República interino José Bonifácio de Andrada defendeu a figura do juiz de garantias. Em entrevista ao jornal O Globo, Andrada disse que a criação do juiz de garantias é uma "conquista" para o processo penal e deve ser implantada gradualmente pelas diferentes instâncias do Judiciário.

“Minha opinião pessoal é de que é uma grande conquista para o processo penal. Se haverá ação ou não, dr. [Augusto] Aras é quem decidirá”, disse.

Andrada é vice-presidente da PGR e comanda da procuradoria durante as férias de Augusto Aras, que é quem decidirá se o órgão vai questionar no Supremo Tribunal Federal (STF) algum ponto da lei anticrime, que estabeleceu o juiz de garantias.

O procurador rebateu as declarações de Sergio Moro, ministro da Justiça, que disse que o Judiciário nõ tem condições de implantar o juiz de garantias.

“Cada estado vai ter um ritmo, e a Justiça Federal, outro. As circunstâncias não são iguais. Acho que vai ser semelhante à instalação da audiência de custódia, gradualmente. O CNJ saberá supervisionar", disse.