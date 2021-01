Juiz defende cloroquina em posse como presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso

O juiz federal Carlos Eduardo Contar fez discurso negacionista na posse como presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. edit

247 - O juiz federal Carlos Eduardo Contar fez discurso negacionista na posse como presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, informou reportagem no jornal Folha de S.Paulo.

Indiretamente, o juiz classificou as críticas a remédios como cloroquina de levianas. Disse que “se não curam, podem simplesmente no campo da possibilidade ajudar na prevenção ou diminuição do contágio.”

