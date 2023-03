Juiz vê falta de provas e absolve Guido Mântega em ação sobre apoio financeiro ao grupo J&F

O ex-presidente do BNDES Luciano Coutinho e o filho de Guido Mântega também foram absolvidos edit

247 - O ex-ministro Guido Mantega, seu filho Leonardo Vilardo Mantega e o ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Luciano Galvão Coutinho foram absolvidos pelo juiz Marcus Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal Criminal de Brasília.

A Operação Bullish, conduzida pela Polícia Federal, investigou supostas irregularidades no apoio financeiro fornecido pelo BNDES ao grupo J&F, do empresário Joesley Batista. O ex-ministro Guido Mantega, seu filho Leonardo Vilardo Mantega e o ex-presidente do BNDES, Luciano Galvão Coutinho, foram denunciados por crimes como formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, gestão fraudulenta, prevaricação financeira e lavagem de dinheiro.

"Não é crível supor que todos (responsáveis pelas áreas técnicas e diretoria do BNDES) tenham adotado comportamento dirigido à prática de fraudes, com vistas a beneficiar determinada empresa. Os autos não contêm prova alguma nesse sentido", diz na sentença.

De acordo com a sentença, a acusação foi construída exclusivamente com base em declarações "vagas e imprecisas" feitas pelo empresário Joesley Batista, do grupo JBS, em sua colaboração premiada.

