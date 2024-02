Juíza abre ação contra acusados de ligação com Hezbollah após interferência do Mossad

Apoie o 247

247 - A juíza Raquel Vasconcelos Alves de Lima, da 2ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte (MG), tornou réus Mohamad Khir Abdulmajid e Lucas Passos Lima, recentemente alvos da Operação Trapiche, da Polícia Federal em contato com o serviço de inteligência de Israel, informou a agência Estadão Conteúdo nesta segunda-feira (26).

A operação teve como alvo um grupo que teria o objetivo de promover “atos preparatórios de terrorismo” e pessoas supostamente afiliados ao grupo militante libanês Hezbollah. No entanto, a PF contestou o governo de Israel e reforçou que não se pode antecipar a conclusão das investigações antes de se determinar se os indivíduos planejavam atos terroristas com o Hezbollah.

Segundo a juíza, a denúncia do Ministério Público Federal contra os dois acusados preenche os requisitos do Código de Processo Penal, uma "vez que as imputações abrangem fatos aparentemente criminosos" e são lastreadas "em elementos informativos idôneos".

Os acusados, segundo ela, teriam sido alvo de recrutamento por parte do Hezbollah. No entanto, ela observa que certas diligências fundamentais ainda não foram finalizadas.

