Juíza do DF nega pedidos de ressarcimento de passageiros afetados pela Itapemirim

247 - A juíza Débora Cristina, da Justiça do Distrito Federal, negou pedidos de ressarcimento de passageiros afetados pelos cancelamentos de voos da Itapemirim às vésperas do Natal, informou o jornalista Renato Souza, do R7, nesta segunda-feira, 20.

Segundo a magistrada, a empresa está em situação de "penúria" e as viagens ocorreriam a "lazer", não sendo imprescindível o cancelamento, destacou o jornalista nas redes sociais.

Segundo a empresa, desde a noite da última sexta-feira, 17, até o dia 31 de dezembro, um total de 45.887 passageiros terão sido impactados com a suspensão temporária das operações da companhia aérea.

No entanto, a Itapemirim informou que até a manhã desta segunda-feira, 24.995 passageiros, o equivalente a 54% do total, já foram atendidos para reacomodação ou reembolso dos valores pagos, segundo a companhia.

"Para dar agilidade ao processo e facilitar os pedidos de reembolso, a ITA desenvolveu uma nova solução em seu site. Basta clicar na aba Reembolso, localizada no menu superior, preencher o formulário e enviá-lo. Todos os pedidos serão tratados individualmente, com prazo de pagamento em até 30 dias", informou a empresa em nota.

Além disso, o atendimento pode ser feito pelo telefone 0800 723 2121 e pelo chat presente no site da companhia, com horário de atendimento das 6h às 21h.

