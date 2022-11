Juízes federais podem embolsar até R$ 2 milhões com volta de adicional por tempo de serviço

Apoie o 247

247 – Os juízes federais ganharam um presente neste fim de ano, às custas contribuintes. "Órgão administrativo e de fiscalização, o Conselho da Justiça Federal (CJF) restabeleceu para magistrados desse ramo do Poder Judiciário um benefício salarial extinto há 16 anos. Conhecido como quinquênio, o aumento automático de 5% nos vencimentos a cada cinco anos voltará a cair nos contracheques de quem ingressou na carreira federal até 2006. A medida prevê ainda o pagamento retroativo do penduricalho com correção pela inflação", informa o jornalista Luiz Vassalo , no Estado de S. Paulo.

"O conselho afirma não ter a estimativa do impacto financeiro da decisão tomada no dia 16 deste mês. São contemplados apenas integrantes da Justiça Federal – Ministério Público, Justiça do Trabalho e Justiças Estaduais não respondem ao órgão. Segundo projeção do consultor legislativo do Senado Luiz Alberto dos Santos, um juiz empossado em 1995, por exemplo, poderá receber R$ 2 milhões em atrasados", acrescenta o repórter.

